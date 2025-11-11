Трамп: США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
По словам Трампа, вашингтонская администрация заказала бомбардировщики в «обновленной модификации». Других подробностей он не привел. По словам американского лидера, эти самолеты являются «произведением искусства».
В октябре глава Белого дома заявил, что США заказали 28 стратегических бомбардировщиков B-2. Сейчас он не уточнил, идет ли речь об этой партии или о новой. -0-
