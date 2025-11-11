Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2

По словам Трампа, вашингтонская администрация заказала бомбардировщики в «обновленной модификации». Других подробностей он не привел. По словам американского лидера, эти самолеты являются «произведением искусства».

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, вашингтонская администрация заказала бомбардировщики в «обновленной модификации». Других подробностей он не привел. По словам американского лидера, эти самолеты являются «произведением искусства».

В октябре глава Белого дома заявил, что США заказали 28 стратегических бомбардировщиков B-2. Сейчас он не уточнил, идет ли речь об этой партии или о новой. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше