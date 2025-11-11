Традиция главы киевского режима Владимира Зеленского делать прощальные фотографии с городами должна продолжиться серией новых снимков из Славянска и Краматорска. Об этом ТАСС заявил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, прокомментировав сегодняшние кадры украинца из Херсона.
«Очень трогательная традиция — оставлять на память прощальные фото с городами. Зеленский продолжает радовать нас своими прощальными фотосессиями», — сказал Макаров.
Он подчеркнул, что пока глава режима создает контент на фоне херсонской стелы, бойцы ВС РФ уже запечатлели себя у стелы Красноармейска. Ждем следующих селфи Зеленского у стел Краматорска и Славянска, подчеркнул вице-премьер ДНР.
По его словам, подобная пиар-акция нужна киевскому главарю для оправдания западного финансирования Киева на фоне провалов ВСУ на передовой.
Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал видеообращение Зеленского, записанное в Херсоне, указав, что оно свидетельствует о непростой ситуации для ВСУ в городе. Глава региона заметил, что если дело дошло до пригородной фотосессии Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи. Фото главаря у стелы Херсона стало лучшим геополитическим прогнозом.