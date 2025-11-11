Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал видеообращение Зеленского, записанное в Херсоне, указав, что оно свидетельствует о непростой ситуации для ВСУ в городе. Глава региона заметил, что если дело дошло до пригородной фотосессии Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи. Фото главаря у стелы Херсона стало лучшим геополитическим прогнозом.