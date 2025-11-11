Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров оправдался за связь с фигурантами коррупционного дела

Рустем Умеров подчеркнул, что все утверждения о «влиянии» на его работу в Министерстве обороны необоснованны.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров попытался оправдать обвинения в том, что фигуранты дела о коррупции в энергетической сфере оказывали влияние на его деятельность.

В своём Telegram-канале он отметил, что любые утверждения о «влиянии» на его работу в Министерстве обороны не имеют оснований.

Умеров пояснил, что в своей должности он регулярно встречался с производителями и поставщиками вооружения и техники, в том числе с Тимуром Миндичем, с которым обсуждался контракт на поставку бронежилетов. Контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и, как утверждает Умеров, поставка не состоялась.

Ранее сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) анонсировало крупную спецоперацию в сфере энергетики на фоне обысков у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом».