Трамп: США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2

Также глава США назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Вашингтон заказал множество обновленных версий бомбардировщиков B2. Об этом он сообщил в ходе выступления на Арлингтонском кладбище.

«Должен сказать, мы только что заказали еще множество обновленных версий этого невероятного произведения искусства», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп указал, что в США очень уважают самолеты этого типа после того, как бомбардировщики уничтожили ядерный потенциал Ирана.

Ранее сообщалось, что в Бельгии произошел политический скандал, связанный с началом поставок американских самолетов F-35.

