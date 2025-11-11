Трамп: США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Вашингтон заказал множество обновленных версий бомбардировщиков B2. Об этом он сообщил в ходе выступления на Арлингтонском кладбище.
«Должен сказать, мы только что заказали еще множество обновленных версий этого невероятного произведения искусства», — заявил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп указал, что в США очень уважают самолеты этого типа после того, как бомбардировщики уничтожили ядерный потенциал Ирана.
Ранее сообщалось, что в Бельгии произошел политический скандал, связанный с началом поставок американских самолетов F-35.
