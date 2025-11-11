Москва ввела санкции против Японии, закрыв въезд важным дипломатам: детали происходящего

Однако на этот раз Япония пошла дальше, внеся в санкционный список такие неожиданные организации, как фонд имени Ахмата Кадырова, знаменитый детский лагерь «Артек» и молодежное «Движение первых». Кроме того, персональные ограничения затронули не только чиновников и военных, но и, например, супругу бизнесмена Бориса Ротенберга Карину. Эти действия, особенно в отношении детских и молодежных организаций, были восприняты в Москве как переход «красных линий» и потребовали заметного ответа.