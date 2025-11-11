Вучич заявил, что Европа готовится к конфликту с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к военному конфликту с Россией.
В интервью телеканалу Pink он подчеркнул, что Сербия находится в сложной ситуации, оказавшись между «молотом и наковальней» в условиях возможного конфликта. Вучич надеется, что его опасения окажутся неверными, и пообещал устроить салют, если этого не состоится.
Однако он отметил, что Сербия должна продолжать укреплять свою армию, особенно военно-воздушные силы.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что для предотвращения возможного конфликта Европе необходимо договориться с Россией по вопросам безопасности.