Британия отказалась делиться разведданными с США из-за ударов по судам

Британские спецслужбы годами помогали Вашингтону отслеживать подозрительные суда, чтобы Береговая охрана США могла их перехватывать. Однако после серии американских атак на скоростные катера под предлогом бездоказательных обвинения в контрабанде наркотиков из Венесуэлы Лондон решил дистанцироваться.
США уже перебросили в регион восемь кораблей, атомную подлодку и более 10 тысяч военнослужащих для «борьбы с наркокартелями». Дональд Трамп продолжает обвинять Венесуэлу в отправке наркотиков в Штаты.
Ранее Life.ru писал, что в Великобритании открыли первую «комнату безопасного потребления наркотиков». Центр, расположенный в Глазго, позволяет наркозависимым употреблять вещества в стерильных условиях под наблюдением специалистов. Для посетителей оборудовали индивидуальные кабинки, душевые, комнату отдыха и даже место для курения на улице, но наркотики туда нужно приносить с собой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.