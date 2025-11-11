Британия отказалась делиться разведданными с США из-за ударов по судам

Ранее Life.ru писал, что в Великобритании открыли первую «комнату безопасного потребления наркотиков». Центр, расположенный в Глазго, позволяет наркозависимым употреблять вещества в стерильных условиях под наблюдением специалистов. Для посетителей оборудовали индивидуальные кабинки, душевые, комнату отдыха и даже место для курения на улице, но наркотики туда нужно приносить с собой.