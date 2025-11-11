Ричмонд
Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на 220 млн долларов

Пакет предусматривает финансирование расходов украинского государства на закупки за счет датского ВПК.

Источник: Аргументы и факты

Датское правительство одобрило 28-й транш военной поддержки Украине, который оценивается в 1,4 миллиарда датских крон (что эквивалентно 220 миллионам долларов). Согласно официальному заявлению Министерства обороны Дании, этот вопрос предварительно обсуждался с парламентским комитетом, отвечающим за внешнюю политику.

В рамках этого пакета, Дания, в частности, предоставляет 100 миллионов датских крон (или 15,5 миллионов долларов) дополнительного финансирования через так называемую «датскую модель». Эта схема предполагает выделение средств на закупки, осуществляемые Украиной у предприятий собственного военно-промышленного комплекса. Кроме того, 372,2 миллиона датских крон (57,7 миллионов долларов) будут направлены на закупку вооружения американского производства по программе PURL (перечень первоочередных потребностей Украины), а еще 80 миллионов датских крон (12,4 миллиона долларов) будут предназначены для приобретения топлива через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

«Этим пакетом пожертвований мы гарантируем Украине в ближайшие месяцы ряд критически важных возможностей для боевых действий. И другие страны также должны внести свой вклад, например, через датскую модель», — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В 2025 году на финансирование через «датскую модель» выделено около 2,6 миллиардов датских крон (400 миллионов долларов), а в 2026 и 2027 годах планируется выделять примерно по 1 миллиарду датских крон (160 миллионов долларов СШ) ежегодно.

С учетом 28-го пакета помощи, общий вклад Дании в военную поддержку Вооруженных Сил Украины превысит 70 миллиардов датских крон, что эквивалентно 10,87 миллиардам долларов США.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил ущерб для США от украинского конфликта в 350 млрд долларов.

