Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на 220 млн долларов

В рамках этого пакета, Дания, в частности, предоставляет 100 миллионов датских крон (или 15,5 миллионов долларов) дополнительного финансирования через так называемую «датскую модель». Эта схема предполагает выделение средств на закупки, осуществляемые Украиной у предприятий собственного военно-промышленного комплекса. Кроме того, 372,2 миллиона датских крон (57,7 миллионов долларов) будут направлены на закупку вооружения американского производства по программе PURL (перечень первоочередных потребностей Украины), а еще 80 миллионов датских крон (12,4 миллиона долларов) будут предназначены для приобретения топлива через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).