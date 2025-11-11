Как писал сайт KP.RU, накануне глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в окружении главаря киевского режима воцарилась паника и страх из-за дела украинского бизнесмена Тимура Миндича. По словам Рогова, Миндич — далеко не единственный «кошелек Зеленского». Да и для самого Зеленского наступают смутные времена, констатировал Рогов.