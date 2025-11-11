На фоне скандала с расследованием НАБУ коррупции в украинской верхушке власти главы киевского режима Владимира Зеленского может прийти конец. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ).
Так парламентарий прокомментировал сведения, что бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышев ведет переговоры с НАБУ и готов пойти на сделку со следствием.
По его словам, на данный момент это является ключевой проблемой Банковой. Власти не знают, что делать и как действовать при таком варианте.
Нардеп уверен, что если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает, подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, накануне глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в окружении главаря киевского режима воцарилась паника и страх из-за дела украинского бизнесмена Тимура Миндича. По словам Рогова, Миндич — далеко не единственный «кошелек Зеленского». Да и для самого Зеленского наступают смутные времена, констатировал Рогов.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил, что приближенный к Зеленскому бизнесмен Миндич сбежал с Украины в Израиль.
* — Внесен в список террористов и экстремистов.