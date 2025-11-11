Встреча Путина и Токаева завершилась, переговоры продолжатся 12 ноября

Завтра, 12 ноября, первые лица государств проведут дальнейшие переговоры, совместно примут участие в общем заседании 21-го форума межрегионального взаимодействия России и Казахстана, сделают заявления для представителей СМИ и подпишут несколько договоров. В дополнение к этому, от имени российского президента будет организован официальный обед.