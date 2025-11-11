Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Путина и Токаева завершилась, переговоры продолжатся 12 ноября

По итогам визита президента Казахстана в Москву планируется подписать ряд важных двусторонних документов.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле завершилась о чем проинформировала пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что главы государств продолжат обсуждения в среду, 12 ноября. По завершении визита Токаева в российскую столицу намечено подписание ряда ключевых соглашений между странами.

Во вторник казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с официальным визитом. После встречи в Кремле диалог между российским президентом Владимиром Путиным и Токаевым продолжился в формате неформального ужина.

Завтра, 12 ноября, первые лица государств проведут дальнейшие переговоры, совместно примут участие в общем заседании 21-го форума межрегионального взаимодействия России и Казахстана, сделают заявления для представителей СМИ и подпишут несколько договоров. В дополнение к этому, от имени российского президента будет организован официальный обед.