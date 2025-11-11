Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии

В список лиц, которым отныне закрыт доступ на территорию Российской Федерации, вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, ряд журналистов и обозревателей газеты «Никкэй», а также профессора университета Хитоцубаси и другие должностные лица.