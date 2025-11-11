Министерство иностранных дел России объявило о введении бессрочного запрета на въезд в страну для тридцати граждан Японии.
Данное решение было принято в качестве ответной меры на продолжающиеся санкционные ограничения, вводимые официальным Токио в связи со специальной военной операцией.
В список лиц, которым отныне закрыт доступ на территорию Российской Федерации, вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, ряд журналистов и обозревателей газеты «Никкэй», а также профессора университета Хитоцубаси и другие должностные лица.
Ранее сообщалось, что в Сербии почтили память павших в годы Первой мировой войны русских солдат.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.