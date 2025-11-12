Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск внимательно отслеживает транзит грузов через Литву в Калининград

Вильнюс до 1 декабря оставил лишь один КПП на белорусской границе.

Источник: Клопс.ru

Белорусские власти внимательно следят за движением через свою территорию российских грузов в Калининград. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт во вторник, 11 ноября.

«Хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем. Угрозы в отношении данной темы все слышали, президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жёстче. И пока, обратите внимание, грузы идут», — отметила Эйсмонт.

1 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад «нарывается» на конфликт из-за ситуации с транзитом в Калининград.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше