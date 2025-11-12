Минск внимательно отслеживает транзит грузов через Литву в Калининград

Белорусские власти внимательно следят за движением через свою территорию российских грузов в Калининград. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт во вторник, 11 ноября.
«Хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем. Угрозы в отношении данной темы все слышали, президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жёстче. И пока, обратите внимание, грузы идут», — отметила Эйсмонт.
1 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад «нарывается» на конфликт из-за ситуации с транзитом в Калининград.