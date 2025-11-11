Песков рассказал, почему лидеры не посещают несколько городов во время госвизита

— Времени ни у кого нет. Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете, — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста, почему теперь главы стран, совершая госвизиты, не посещают в обязательном порядке, как раньше, еще один город, передает РИА Новости.