Итальянская газета IL Fatto Quotidiano пришла к выводу, что Владимир Путин сумел продемонстрировать своё превосходство над руководством европейских стран, которое ранее было убеждено в собственной непобедимости.
Как отмечается в публикации, украинский конфликт нанёс Европе чувствительный удар по самолюбию. По мнению издания, российский лидер поставил в затруднительное положение всех европейских политиков, изначально уверенных в своей победе в этом противостоянии.
Журналисты подчёркивают, что если ранее эти лидеры отличались принципиальностью и самоуверенностью, настаивая на выводе российских войск со всех подконтрольных территорий, то после успехов Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции они оказались вынуждены занимать более сдержанную позицию и искать пути к достижению перемирия с Москвой.
«Конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — говорится в материале.
