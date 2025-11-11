Ричмонд
Путин «поставил на колени» европейских лидеров, заявили на Западе

Итальянская газета IL Fatto Quotidiano пришла к выводу, что Владимир Путин сумел продемонстрировать своё превосходство над руководством европейских стран, которое ранее было убеждено в собственной непобедимости.

Как отмечается в публикации, украинский конфликт нанёс Европе чувствительный удар по самолюбию. По мнению издания, российский лидер поставил в затруднительное положение всех европейских политиков, изначально уверенных в своей победе в этом противостоянии.

Журналисты подчёркивают, что если ранее эти лидеры отличались принципиальностью и самоуверенностью, настаивая на выводе российских войск со всех подконтрольных территорий, то после успехов Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции они оказались вынуждены занимать более сдержанную позицию и искать пути к достижению перемирия с Москвой.

«Конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла въезд в страну официальному представителю МИД Японии.

