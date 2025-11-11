Журналисты подчёркивают, что если ранее эти лидеры отличались принципиальностью и самоуверенностью, настаивая на выводе российских войск со всех подконтрольных территорий, то после успехов Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции они оказались вынуждены занимать более сдержанную позицию и искать пути к достижению перемирия с Москвой.