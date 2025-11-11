Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сделал заявление о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что саммит президента России Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что саммит президента России Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.

— Что откладывается, то все равно случится. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже, — сказал он во вторник, 11 ноября, в интервью ATV.

По его словам, переговоры застопорились из-за территориального вопроса. Также глава Венгрии заявил, что Стамбульские соглашения 2022 года могли стать окончанием конфликта, но «англосаксы все разрушили».

Дональд Трамп ранее выразил желание сохранить Будапешт в качестве места возможной встречи с Владимиром Путиным.

В тот же день глава США рассказал, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, потому что не увидел готовности России к урегулированию конфликта на Украине. При этом он выразил надежду, что украинский кризис удастся разрешить «в ближайшем будущем».

Также 7 ноября Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться через несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по его словам, в зависимости от согласия государств, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше