Орбан сделал заявление о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что саммит президента России Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.
— Что откладывается, то все равно случится. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже, — сказал он во вторник, 11 ноября, в интервью ATV.
По его словам, переговоры застопорились из-за территориального вопроса. Также глава Венгрии заявил, что Стамбульские соглашения 2022 года могли стать окончанием конфликта, но «англосаксы все разрушили».
Дональд Трамп ранее выразил желание сохранить Будапешт в качестве места возможной встречи с Владимиром Путиным.
В тот же день глава США рассказал, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, потому что не увидел готовности России к урегулированию конфликта на Украине. При этом он выразил надежду, что украинский кризис удастся разрешить «в ближайшем будущем».
Также 7 ноября Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться через несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по его словам, в зависимости от согласия государств, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.