Дания направила Украине новый пакет военной помощи

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной и финансовой помощи Украине на общую сумму около 217 миллионов долларов.

Согласно пресс-релизу министерства обороны страны, значительная часть средств в размере почти 58 миллионов долларов будет направлена в фонд инициативы PURL, которая координирует быстрые поставки вооружений за счёт добровольных взносов стран-участниц НАТО.

Кроме того, около 12,5 миллионов долларов из объявленного пакета предназначены для закупки дополнительного топлива для украинских вооружённых сил через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) с целью покрытия их долгосрочных потребностей.

Датское оборонное ведомство также сообщило, что с 2022 года общий объём помощи, предоставленной Копенгагеном Киеву, достиг приблизительно 10,97 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

