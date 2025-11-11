Работа медиков в Литве была парализована из-за масштабного сбоя системы электронного здравоохранения

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве работа медиков оказалась парализована после масштабного сбоя системы электронного здравоохранения e.sveikata, сообщают литовские СМИ.
Сбои в системе наблюдались с раннего утра понедельника, 10 ноября. В Центре регистров отметили, что на выходных система проходила обновление. Медики жалуются, что из-за сбоев не могли выписывать пациентам направления, рецепты, больничные листы, а также получать доступ к истории болезни. Также они указывали, что, когда система снова заработает, им придется все заново подписывать, вероятнее всего, после работы.
Один из врачей заявил, что несмотря на то, что в e.sveikata инвестируются миллионы евро, а Минздрав постоянно обещает обновления, система периодически не работает или зависает. «Примерно раз в две недели система начинает тормозить, но чтобы вот так полностью “рухнула”… Такого не припомню», — сказал он.
11 ноября система понемногу начала работать, но все еще наблюдаются сбои. Также система работает медленнее, чем обычно. Но врачи уже могут подписать документы и выписать лекарства. -0-