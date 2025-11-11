Ричмонд
Вучич сделал заявление о подготовке Европы к войне с Россией

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что Европа активно готовится к масштабному военному конфликту с Россией.

Он охарактеризовал текущее положение Сербии как нахождение между молотом и наковальней на фоне растущей угрозы начала боевых действий. Политик выразил надежду, что его пессимистичные прогнозы не оправдаются, пообещав в таком случае устроить праздничный салют.

Однако, подчеркнул Вучич, несмотря на это, Сербия обязана продолжать наращивать собственную обороноспособность. Особый акцент, по словам президента, должен быть сделан на усилении Военно-воздушных сил страны.

Ранее сообщалось, что Дания направила Украине новый пакет военной помощи.

