Путин лично проводил Токаева после неформальной встречи в Кремле

Напомним, что переговоры Путина и Токаева начались вечером 11 ноября. Тогда президент Казахстана подчеркнул, что планирует подписать с российским коллегой декларацию о стратегическом партнерстве. Она, по словам Токаева, придаст отношениям Астаны и Москвы обновленный статус.