Путин лично проводил Токаева после неформальной встречи в Кремле

По окончании неформальных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин проводил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. Встреча глав государств прошла в Сенатском дворце.
Покидая дворец, лидеры двух стран продолжили оживленную беседу прямо на его ступенях. Главы государств, по видимому, старались использовать каждую минуту с максимальной пользой.
Путин проводил Токаева до автомобиля «Аурус», которым он пользуется в России. После этого руководители двух государств обменялись крепким рукопожатием и обнялись на прощание.
Напомним, что переговоры Путина и Токаева начались вечером 11 ноября. Тогда президент Казахстана подчеркнул, что планирует подписать с российским коллегой декларацию о стратегическом партнерстве. Она, по словам Токаева, придаст отношениям Астаны и Москвы обновленный статус.