В городе Димитрове Донецкой Народной Республики, также известном под украинским названием Мирноград, двадцать пять военнослужащих Вооруженных сил Украины сложили оружие и сдались в плен российской армии.
Согласно информации, распространенной в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данная группа украинских солдат, оказавшись в окружении, последовала инструкциям, которые были доставлены им с помощью беспилотного летательного аппарата в виде листовок с руководством по сдаче в плен для сохранения жизни.
Уточняется, что сдавшиеся военнослужащие являются бойцами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Ранее сообщалось, что двух украинских боевиков уничтожили под Красноармейском.
