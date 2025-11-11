Ричмонд
ВС РФ с помощью дронов убедили целое подразделение ВСУ сложить оружие

Согласно информации, распространенной в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данная группа украинских солдат, оказавшись в окружении, последовала инструкциям, которые были доставлены им с помощью беспилотного летательного аппарата в виде листовок с руководством по сдаче в плен для сохранения жизни.

Уточняется, что сдавшиеся военнослужащие являются бойцами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее сообщалось, что двух украинских боевиков уничтожили под Красноармейском.

