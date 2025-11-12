Путин обнял Токаева на прощание после неформальной беседы в Кремле

Как видно на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах, главы государств не спешили прощаться — Путин проводил Токаева до автомобиля Aurus, которым тот пользуется во время визитов в Россию. На прощание президенты обменялись крепким рукопожатием и коротко обнялись, подтвердив дружеский характер отношений между Москвой и Астаной.