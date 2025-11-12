Путин обнял Токаева на прощание после неформальной беседы в Кремле

Путин проводил Токаева до автомобиля после неформальной встречи в Кремле. Обложка © Telegram / Кремль. Новости.
Как видно на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах, главы государств не спешили прощаться — Путин проводил Токаева до автомобиля Aurus, которым тот пользуется во время визитов в Россию. На прощание президенты обменялись крепким рукопожатием и коротко обнялись, подтвердив дружеский характер отношений между Москвой и Астаной.
По словам пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая, встреча длилась более двух с половиной часов.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым развитие стратегического партнёрства и реализацию крупных энергетических проектов. Особое внимание уделили межрегиональному взаимодействию и новым форматам экономического сотрудничества.
