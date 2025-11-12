— Роль Лондона — провоцировать в различных ситуациях, включая недавний случай, когда ФСБ разоблачила заговор, направленный на то, чтобы вынудить одного из российских пилотов на истребителе с ракетой «Кинжал» полететь якобы по приглашению на военную базу Констанца в Румынии с явной целью организовать там сбитие этого самолёта, обвинив Россию в нападении на Североатлантический альянс, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.