Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн

В рамках пакета помощи королевство среди прочего выделяет дополнительно 100 млн крон ($15,5 млн) пожертвований через так называемую датскую модель, которая предусматривает финансирование расходов украинского государства на закупки за счет собственного ВПК. Кроме того, 372,2 млн крон ($57,7 млн) пойдут на закупку американского оружия по линии PURL (Список приоритетных потребностей Украины) и еще 80 млн крон ($12,4 млн) помощи будут направлены на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).