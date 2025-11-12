Рой Медведев рассказал о встрече в Лондоне, с которой начался развал СССР

«На Западе были напуганы правлением Андропова, который хотел укрепить СССР. К счастью для них, он умер, пробыв во главе страны чуть больше года. И тогда они решили взять судьбу Союза в свои руки. Они пригласили Михаила Сергеевича и Раису Максимовну в Лондон, еще до того, как Горбачев стал первым лицом страны», — рассказал Медведев в интервью aif.ru.