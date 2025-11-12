Ричмонд
Рой Медведев рассказал о встрече в Лондоне, с которой начался развал СССР

Советский Союз был разрушен западными странами вследствие заговора, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Советский Союз был разрушен западными странами вследствие заговора, возникшего еще до прихода к власти Горбачева. Так считает историк, бывший народный депутат СССР Рой Медведев, отмечающий 14 ноября свой 100-летний юбилей.

«На Западе были напуганы правлением Андропова, который хотел укрепить СССР. К счастью для них, он умер, пробыв во главе страны чуть больше года. И тогда они решили взять судьбу Союза в свои руки. Они пригласили Михаила Сергеевича и Раису Максимовну в Лондон, еще до того, как Горбачев стал первым лицом страны», — рассказал Медведев в интервью aif.ru.

По его словам, ставка на Горбачева была сделана после его встречи с тогдашним британским премьером Маргарет Тэтчер.

«Она проговорила с Горбачевым пять часов. После чего сообщила своим союзникам, что это именно тот лидер, которым нужен. Не советскому народу нужен, а Западу!» — подчеркнул Медведев.

Все первые реформы Горбачева, включая антиалкогольную, были навязаны ему извне с целью разрушить Союз, полагает историк.

«Такая же кампания проводилась в Америке, но она лишь породила мафию и провалилась. Зная, что это провальное дело, на Западе рассчитывали, что то же самое произойдет у нас», — сказал Медведев.

Полностью интервью Роя Медведева читайте на aif.ru.