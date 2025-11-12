Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут официальные переговоры в рамках государственного визита казахстанского лидера в РФ и детально обсудят все сферы сотрудничества двух стран.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным визитом, он посещает Россию по приглашению Путина. Накануне вечером президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. Президент России поблагодарил коллегу за визит в Москву и упомянул, что они находятся в постоянном контакте.
Общение лидеров продолжится и в среду — официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне пройдут в Кремле. Встреча начнется с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном формате.
Путин отмечал, что стороны в рамках этих переговоров смогут «пройтись по всей повестке дня» двусторонних отношений и «посмотреть на перспективу». При этом президент России выразил уверенность, что страны очень хорошо завершат текущий год, сверстают планы и на ближайшее будущее, и на более отдаленную среднесрочную перспективу.
Также в среду президенты по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске. Кроме того, в этот день запланирован государственный обед от имени президента России по случаю визита Токаева.
По итогам переговоров в Кремле лидеры сделают заявления для СМИ. Также в рамках госвизита стороны подпишут много важных совместных документов, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как ожидается, основным станет Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, принятие которой анонсировал Токаев. Подписание декларации он назвал ключевым пунктом своего визита в Москву, отметив, что документ откроет новую эру в двусторонних связях и подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия.
Президент Казахстана подчеркивал, что нет ни одной сферы, где Москва и Астана не работали бы вместе. Токаев ранее анонсировал темы, которые предстоит обсудить на переговорах в России, среди них — строительство первой в республике атомной электростанции с прямым участием «Росатома». По словам президента Казахстана, строительство АЭС позволит республике замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Одной из тем может стать и космическое сотрудничество, в частности, российско-казахстанский проект «Байтерек».
Токаев отмечал, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а Казахстан — в пятерку основных торговых партнеров РФ. По его словам, «несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества».
Товарооборот России и Казахстана уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов, указывал Токаев. Объем торговли между странами в минувшем году увеличился на 2,7% и составил 27,8 миллиарда долларов.
Детально обо всех сферах
Все сферы сотрудничества России и Казахстана будут детально обсуждаться на встрече лидеров двух стран, подчеркивал Песков. Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана многогранно, охватывает почти все возможные сферы и носит взаимовыгодный характер, указывали в Кремле.
Там напомнили и о совместных газовых проектах России, Казахстана и Узбекистана. Песков отмечал, что этому трехстороннему сотрудничеству в газовой сфере президент РФ придает большое значение.
Путин во вторник, незадолго до встречи с Токаевым, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделили реализации крупных совместных проектов, в том числе и в энергетике.
Региональная и глобальная повестка
Как ожидается, Путин и Токаев на переговорах в Москве обсудят не только развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и основные темы региональной и глобальной повестки дня.
Путин в ходе встречи проинформирует лидера Казахстана о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине, говорил Песков. В Кремле подчеркивали, что Москва высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу украинского урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что для российской стороны будет весьма интересно узнать о недавних контактах Токаева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, если лидер Казахстана сочтет необходимым проинформировать об этом российского коллегу.
Привилегированный партнер
Казахстан — особый, привилегированный партнер России, отмечал Песков. В Кремле заявляли, что Москва продолжит взаимодействие с Астаной во всех возможных областях. Токаев подчеркивал, что каких-либо серьезных проблем в отношениях между Россией и Казахстаном нет, а если они появляются, то решаются усилиями лидеров стран и правительств.
В сентябре в рамках подготовки к госвизиту Токаева президенты провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества.
Позже лидер Казахстана заявил, что его визит в Россию может стать рубежным, придав новый импульс стратегическому партнерству и союзничеству между странами. Путин посещал Казахстан с государственным визитом в ноябре прошлого года. А их предыдущая встреча с Токаевым состоялась всего месяц назад, на полях саммита СНГ в Душанбе. В Кремле отмечали, что частое общение лидеров является неотъемлемой частью отношений двух стран.