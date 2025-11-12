Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле

Президент Казахстана подчеркивал, что нет ни одной сферы, где Москва и Астана не работали бы вместе. Токаев ранее анонсировал темы, которые предстоит обсудить на переговорах в России, среди них — строительство первой в республике атомной электростанции с прямым участием «Росатома». По словам президента Казахстана, строительство АЭС позволит республике замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Одной из тем может стать и космическое сотрудничество, в частности, российско-казахстанский проект «Байтерек».