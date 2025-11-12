Ричмонд
Переговоры РФ и Украины могут возобновиться: Москва ожидает реакции Киева

Временный поверенный Иванов заявил о готовности РФ к стамбульским переговорам.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона выразила готовность к возобновлению переговоров с украинской делегацией в Турции. Представители от Москвы могут прибыть в Стамбул в любой момент. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что украинская сторона так и не отреагировала на инициативы Москвы. По словам временного поверенного, Россия готова к переговорам, если Киев «проявит политическую волю».

«Наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми», — отметил Алексей Иванов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Киеве знают позицию Москвы. Она касается, в том числе, господствующего на Украине неонацизма.

