Переговоры РФ и Украины могут возобновиться: Москва ожидает реакции Киева

Российская сторона выразила готовность к возобновлению переговоров с украинской делегацией в Турции. Представители от Москвы могут прибыть в Стамбул в любой момент. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов, пишет ТАСС.