«Не друг и не брат, а так»: Вучич забыл добро от России, даёт оружие Украине и юлит перед США

На вооружении у военно-воздушных сил Сербии стоят советские истребители МиГ-29, их срок службы истекает в 2030-х. До начала спецоперации страна склонялась к тому, чтобы закупить новые самолёты у России, но в итоге решила купить их у наших потенциальных противников. Год назад в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белград президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение о покупке 12 французских боевых истребителей Rafale. К 2029 году Белград должен получить девять одноместных и три двухместных. Сумма контракта оценивается в €2,7 млрд. Неназванный сербский чиновник заметил, что его страна обсуждает приобретение ещё и французских радарных и ракетных систем.