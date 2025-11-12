МИД Литвы: ситуация на границе с Беларусью зависит от обстановки в небе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на литовско-белорусской границе напрямую зависит от того, что происходит в воздушном пространстве Литвы. Об этом интернет-порталу 15min заявил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.
Лукашенко с учетом обращения литовских властей поручил МИД организовать переговоры по нормализации ситуации на границе.
«Как будет в воздухе, так будет и на земле. Если в воздухе все будет хорошо, то и на земле ситуация изменится», — сказал он.
По словам министра, Вильнюс готов с учетом этого пересмотреть применяемые действия. «Решение закрыть границу с Беларусью было ответом на инструментализацию, которая угрожала безопасности воздушного пространства нашей страны», — утверждал Будрис.
В Сейме раскритиковали главу МИД Литвы за позицию по закрытию границы с Беларусью Литовские перевозчики потребовали от властей страны как можно скорее начать дипломатический диалог с Минском.
Реагируя на инциденты с метеозондами, которыми организаторы контрабанды переправляют в Литву из Беларуси более дешевые сигареты, Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с соседней страной. В результате в Беларуси застряли несколько тысяч литовских фур. Их там около 1 тыс. -0-
Фото Леонида Щеглова.