Вучич заявил, что к войне с Россией готовится вся Европа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа активно готовится к войне против России. Так он прокомментировал слова французского генерала Фабьена Мандона, который призвал готовить национальные вооружённые силы к «шоку».

Вучич отметил, что его собственный анализ происходящего приводит к неутешительным выводам: перспектива крупного военного конфликта между Европой и Россией кажется ему всё более реальной. К таким событиям уже активно готовятся все стороны.

«Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — подчеркнул сербский лидер в эфире телеканала Pink.

Он не стал давать гарантий, что Сербии и в дальнейшем удастся воздерживаться от санкционного давления на Россию. В качестве одного из ключевых приоритетов Вучич назвал продолжение курса на укрепление армии, указав на необходимость разумного наращивания военного потенциала и финансовых вложений в обороноспособность страны.

Ранее немецкий генерал допустил переброску к границе России 800 тысяч солдат через ФРГ. По его словам, если развёртывание войск замедлится или будет несогласованным, это приведёт к провалу политики сдерживания России. Параллельно канцлер Фридрих Мерц потребовал кардинально изменить подход к безопасности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше