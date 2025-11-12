МИД РФ ввел запрет на въезд для 30 японских граждан

Министерство иностранных дел России ввело бессрочный запрет на въезд в страну для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Китамуру Тохисиро. Эти действия были предприняты в ответ на недавние санкции Токио против российских компаний и нефтяной промышленности. В Москве предупредили, что путь для возобновления диалога откроется только после отказа Японии от антироссийского курса.