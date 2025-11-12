Рой Медведев объяснил, какая роковая ошибка Ленина привела к СВО

Русский народ — разделенный, и разделять его начал еще Владимир Ленин, который почти 12 млн русских людей передал Украине. Об этом в интервью aif.ru накануне своего 100-летнего юбилея рассказал известный историк и публицист, бывший народный депутат СССР Рой Медведев.
«Ленин думал, что компартия будет вечно руководить государством, и что это государство тоже простоит века. А Советский Союз, не просуществовав и 70 лет, распался. Миллионы русских, живущих в Одессе, Николаеве, Харькове и других городах, остались за пределами России», — добавил Медведев.
Он вспомнил, как в 2008 году сам приезжал на Украину, побывав в том числе в Киеве.
«Везде со мной говорили только по-русски — в гостинице, в кафе, в магазинах. А потом на Украине начались страшные гонения на русский язык, на русскую прессу. В 2014-м националисты и вовсе совершили госпереворот. Так что наша СВО была лишь вопросом времени», — подчеркнул историк.
