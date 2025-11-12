Ричмонд
Песков пояснил, почему лидеры во время госвизитов теперь не посещают города

По словам представителя Кремля, у политиков не хватает времени на посещение нескольких городов.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в последние годы главы государств во время официальных визитов в Россию ограничиваются встречами в Москве и реже посещают другие города страны.

Поводом для комментария послужил государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который во вторник провёл переговоры с Владимиром Путиным в Кремле.

Отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» о причинах изменения протокольной традиции, Песков отметил, что у лидеров попросту не хватает времени.

«А времени ни у кого нет. Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете», — сказал представитель Кремля.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с официальным визитом. После встречи в Кремле диалог между российским президентом Владимиром Путиным и Токаевым продолжился в формате неформального ужина.

