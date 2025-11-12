Ричмонд
США планируют создать военную базу у границы с Газой

Согласно информации агентства Bloomberg, располагающего соответствующим внутренним документом, США планируют создание временной военной базы у побережья сектора Газа.

В материале издания указывается, что Военно-морские силы США направили запрос на составление сметы расходов компаниям, прошедшим предварительный отбор. Целью является строительство самодостаточного объекта, способного обеспечить размещение и функционирование персонала численностью до десяти тысяч человек, а также предоставить около 930 квадратных метров офисных помещений. Срок эксплуатации такой базы планируется в пределах двенадцати месяцев.

Данная инициатива следует за созданием американского командного центра в Израиле, который был развернут после объявления о прекращении огня в Газе в октябре 2025 года. По данным издания Ynet, в настоящее время в этом центре задействовано около двухсот американских военнослужащих и гражданских специалистов, координирующих усилия по стабилизации обстановки в палестинском анклаве.

