В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений

«Большинство (членов комиссии) опасается, что Швейцария будет исключена из цепочек поставок, исследований и международного сотрудничества в сфере вооружений. Меньшинство считает, что смягчение Федерального закона о вооружениях … не будет отвечать принципу нейтралитета Швейцарии, который должен включать в себя приверженность миру и защите прав человека. Более того, они отмечают, что Украина… не получит выгоды от предлагаемых правил», — говорится в релизе.