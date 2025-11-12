В России высмеяли ультиматум Эстонии Китаю

По его словам, Пекин не воспринял всерьёз заявление министра из страны с населением 1,3 миллиона человек и незначительным ВВП, который позволил себе угрожать КНР ухудшением отношений. Пушков с иронией отметил, что, согласно позиции Таллина, Китай должен немедленно после визита эстонского министра начать оказывать давление на Россию, добиваясь как минимум прекращения её наступления, а как максимум — капитуляции Москвы перед Украиной и её союзниками.