В России высмеяли ультиматум Эстонии Китаю

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал ультимативные требования МИД Эстонии, адресованные Китаю по так называемой «российской угрозе».

По его словам, Пекин не воспринял всерьёз заявление министра из страны с населением 1,3 миллиона человек и незначительным ВВП, который позволил себе угрожать КНР ухудшением отношений. Пушков с иронией отметил, что, согласно позиции Таллина, Китай должен немедленно после визита эстонского министра начать оказывать давление на Россию, добиваясь как минимум прекращения её наступления, а как максимум — капитуляции Москвы перед Украиной и её союзниками.

Политик охарактеризовал подобные требования как несостоятельные и абсурдные, добавив, что реакция Пекина на такую внешнеполитическую деятельность Эстонии была абсолютно предсказуемой и единственно возможной в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с РФ.

