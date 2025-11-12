Ричмонд
Вучич заявил, что Европа готовится к войне с РФ

Европа готовится к войне с Российской Федерацией. Об этом во вторник, 11 ноября, высказался сербский президент Александр Вучич.

— Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Однако Сербия должна продолжить вооружаться, — заявил он в эфире телеканала Pink.

По его словам, Белграду прежде всего необходимо усиливать Военно-воздушные силы, передает РБК.

8 ноября Александр Вучич сообщил, что вскоре вместе с представителями РФ планирует попросить американские власти временно снять санкционные ограничения против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Вучич предложил России сделку по выкупу ее доли в компании NIS. Он огласил предложение на встрече с главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. Сербия стремится добиться отмены санкций Соединенных Штатов в отношении своей нефтегазовой компании.

