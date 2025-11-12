Ричмонд
Неформальная беседа Токаева и Путина продолжалась более 2,5 часа

Прощаясь, главы государств обменялись крепким рукопожатием и тепло обнялись.

Источник: Аргументы и факты

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в Кремле неформальную встречу, которая длилась более двух с половиной часов. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай в своем Telegram-канале.

Владимир Путин лично проводил Касым-Жомарта Токаева из Сенатского дворца, где проходила их беседа. На ступенях дворца президенты продолжили оживленно обсуждать вопросы, видимо, не исчерпав темы даже после длительного общения.

Когда разговор подошёл к концу, российский лидер проводил своего казахстанского коллегу до автомобиля Aurus, на котором Токаев пользуется во время визитов в Россию. Перед отъездом главы государств обменялись крепким рукопожатием и тепло обнялись, подчеркнув дружественный характер отношений между странами.