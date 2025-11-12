В Совфеде высмеяли «страшную угрозу» от Эстонии в адрес Китая: какие выдвинуты «ультиматумы»

В эстонском МИД пригрозили Китаю из-за ситуации между Россией и Украиной. В ведомстве посоветовали Пекину решить связанные с этим спорные вопросы. Китай не воспринял всерьез ультиматумы Эстонии. Так заявил в Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.
По его мнению, угрозы Эстонии звучат смешно. Сенатор напомнил, что у страны маленький ВВП и население составляет всего 1,3 миллиона человек. Китай сильно выигрывает по этим показателям.
«Звучит это так: “Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить”. Это, конечно, перл. То есть, если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится “решать вопросы” с Россией, иными словами, не начнет всемерно давить на Москву, чтобы она, как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией», — иронично прокомментировал Алексей Пушков.
Между тем с треском проваливается переговорный процесс по предоставлению Украине кредита за счет замороженных активов РФ. Бельгия и Словакия выступили против.