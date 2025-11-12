Глава украинского ЦПК посмеялась над отъездом Умерова в Турцию: он улетел в разгар скандала в сфере энергетики

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отбыл в Турцию. Он улетел в Стамбул во время разбирательств по делу о коррупции в энергетической области. Над совпадением посмеялась директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк. Она опубликовала пост, посвященный этой теме, в соцсети.