Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отбыл в Турцию. Он улетел в Стамбул во время разбирательств по делу о коррупции в энергетической области. Над совпадением посмеялась директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк. Она опубликовала пост, посвященный этой теме, в соцсети.
Дарья Каленюк связала отъезд Рустема Умерова с делом бизнесмена Тимура Миндича. Он фигурирует в материалах суда о коррупционных разбирательствах.
«Надеюсь, Умеров вернется на Украину… Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко», — написала Дарья Каленюк.
Украинский бизнесмен Тимур Миндич оказался в центре политического скандала. Его дело вызвало панику в окружении нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Страх окутал всех связанных с Тимуром Миндичем политиков.