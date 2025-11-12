Временный поверенный Иванов: РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины в Турции прошёл 16 мая. После стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе встречи договорились о масштабном обмене пленными. Уже 23 июля между представителями России и Украины в закрытом формате в Стамбуле прошёл третий раунд переговоров. Пока же Киев не отвечает на предложенный Россией проект мирного соглашения.