Однопартийцы готовят смещение Стармера с поста премьер-министра Великобритании

По данным источников корпорации, такой сценарий может быть реализован уже в декабре, спустя две недели после представления министром финансов Рейчел Ривс бюджетного послания, запланированного на 26 ноября. Ожидается, что в своем выступлении глава Минфина объявит о повышении налогов — крайне непопулярной мере, направленной на борьбу с бюджетным дефицитом, что может спровоцировать внутрипартийный кризис.