Однопартийцы готовят смещение Стармера с поста премьер-министра Великобритании

Согласно информации, распространенной вещательной корпорацией Би-би-си, в правящей Лейбористской партии Великобритании может быть предпринята попытка сместить с поста лидера действующего премьер-министра Кира Стармера.
По данным источников корпорации, такой сценарий может быть реализован уже в декабре, спустя две недели после представления министром финансов Рейчел Ривс бюджетного послания, запланированного на 26 ноября. Ожидается, что в своем выступлении глава Минфина объявит о повышении налогов — крайне непопулярной мере, направленной на борьбу с бюджетным дефицитом, что может спровоцировать внутрипартийный кризис.
Среди потенциальных претендентов на лидерство в партии и, соответственно, на пост премьер-министра, источники называют министра внутренних дел Шабану Махмуд и министра здравоохранения и социальных дел Уэза Стритинга. В то же время, как сообщает Би-би-си, Стармер намерен решительно противостоять любым попыткам смещения.
Один из неназванных министров в интервью корпорации заявил, что выступать против Стармера, одного из двух ныне живущих политиков, приведших лейбористов к победе на выборах, спустя лишь 17 месяцев после этого достижения было бы безумием.
