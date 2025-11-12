CNN: Британия остановила обмен разведданными с США из-за ударов в Карибском море

Высокопоставленные представители министерства обороны США также выразили скептицизм по поводу военной кампании против Венесуэлы. Командующий Южным командованием ВС США адмирал Элвин Холси заявил об отставке в ходе напряженной встречи в октябре с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов после того, как он поднял вопрос о законности ударов, сообщает CNN. Холси покинет свой пост в декабре, всего через год после начала работы в качестве главы Южного командования.