Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали страны, стремящиеся к восстановлению отношений с Россией

Бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала высказал предположение, что после снижения актуальности украинского вопроса многие европейские государства незамедлительно предпримут шаги по нормализации отношений с Россией.

Бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала высказал предположение, что после снижения актуальности украинского вопроса многие европейские государства незамедлительно предпримут шаги по нормализации отношений с Россией.

По его мнению, такие страны, как Италия, Франция и другие средиземноморские государства, проявят решительную заинтересованность в восстановлении взаимодействия с Москвой. Эксперт пояснил, что подобная динамика будет обусловлена в первую очередь экономическими потребностями Европы, в частности, необходимостью в ресурсах и более дешёвых энергоносителях.

Одновременно Крук отметил меняющуюся позицию Германии, где значительная часть промышленного сектора уже требует возобновления сотрудничества с Россией и настаивает на переговорах о прямых поставках газа по трубопроводу для восстановления прежней, теперь разрушающейся, бизнес-модели.

Ранее Вучич сделал заявление о подготовке Европы к войне с Россией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.