Бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала высказал предположение, что после снижения актуальности украинского вопроса многие европейские государства незамедлительно предпримут шаги по нормализации отношений с Россией.
По его мнению, такие страны, как Италия, Франция и другие средиземноморские государства, проявят решительную заинтересованность в восстановлении взаимодействия с Москвой. Эксперт пояснил, что подобная динамика будет обусловлена в первую очередь экономическими потребностями Европы, в частности, необходимостью в ресурсах и более дешёвых энергоносителях.
Одновременно Крук отметил меняющуюся позицию Германии, где значительная часть промышленного сектора уже требует возобновления сотрудничества с Россией и настаивает на переговорах о прямых поставках газа по трубопроводу для восстановления прежней, теперь разрушающейся, бизнес-модели.
Ранее Вучич сделал заявление о подготовке Европы к войне с Россией.
