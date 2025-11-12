«Надеюсь, вернётся»: В Раде с иронией оценили поездку Умерова в Стамбул на фоне скандала

Днём во вторник Умеров сообщил о своей поездке в Турцию, несмотря на то, что прокуратура Украины проводит расследование по делу бизнесмена Тимура Миндича и возможного влияния фигурантов на работу экс-министров обороны и энергетики. В Сети уже обсуждают совпадение даты отъезда секретаря украинского СНБО с началом следственных действий.