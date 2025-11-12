«Оторван от реальности»: на Западе рассказали о необычном поведении Зеленского

По его мнению, у украинского лидера наблюдается «полное отключение» и «тотальная оторванность от реальности». Меркурис провёл параллель с людьми, которые в кризисных ситуациях уходят в вымышленный мир, переставая замечать накапливающиеся плохие новости, и предположил, что подобное происходит и с Зеленским. Аналитик отметил, что ситуация на фронте достигла точки, когда новости настолько негативны, что он не может даже говорить об этом или признавать это.