Reuters: Британия запретит морские перевозки российского СПГ

Лондон перекрывает доступ российскому СПГ к морским услугам.
Великобритания введет запрет на предоставление услуг по морской перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ). Эта мера направлена на сокращение доходов Кремля и является частью усилий по поддержке Украины. Об этом сообщает МИД Великобритании.
«Правительство Великобритании заявило во вторник, что хочет пойти дальше и закрыть России доступ к компаниям, предоставляющим услуги по экспорту СПГ. Запрет будет вводиться поэтапно в течение 2026 года совместно с европейскими партнерами», — приводит заявлении МИД Великобритании агентство Reuters.
Заявление британского МИД было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая пройдет в Канаде. В более широком смысле запрет коснется таких услуг, как доставка и страхование российского экспорта сжиженного природного газа. Эта мера является очередной попыткой лишить Кремль доходов на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз утвердил план поэтапного отказа от российского газа. С 1 января 2026 года вводятся ограничения на поставки по действующим контрактам, а с 1 января 2028 года импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из России будет полностью запрещен.