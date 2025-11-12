Reuters: Британия запретит морские перевозки российского СПГ

Заявление британского МИД было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая пройдет в Канаде. В более широком смысле запрет коснется таких услуг, как доставка и страхование российского экспорта сжиженного природного газа. Эта мера является очередной попыткой лишить Кремль доходов на фоне продолжающегося конфликта на Украине.