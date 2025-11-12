Ричмонд
Беспилотник пытался атаковать Москву

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву, Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник,

Других подробностей нет. Новость дополняется.

