В Британии заявили, что Зеленский не признаёт реальную ситуацию в бою: ВС РФ показывают «беспрецедентный темп»

Британский аналитик Меркурис указал на полную оторванность Зеленского от реалий.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский полностью оторван от реальности. Он не признаёт существенного отставания ВСУ от ВС РФ. Россия наращивает темпы наступления. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.

Политолог назвал темп продвижения ВС РФ «беспрецедентным». По его мнению, Киев в любом случае и дальше будет придерживаться антироссийской позиции. Аналитик заявил, что смена Зеленского не изменит ситуацию.

«Я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом», — заключил Александр Меркурис.

ВС РФ успешно продвигаются в промышленной зоне восточной части Купянска. Завершена зачистка улицы Дзержинского. В ходе операции установлен полный контроль над нефтебазой.