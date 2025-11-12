В Британии заявили, что Зеленский не признаёт реальную ситуацию в бою: ВС РФ показывают «беспрецедентный темп»

«Я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом», — заключил Александр Меркурис.