Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский полностью оторван от реальности. Он не признаёт существенного отставания ВСУ от ВС РФ. Россия наращивает темпы наступления. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Политолог назвал темп продвижения ВС РФ «беспрецедентным». По его мнению, Киев в любом случае и дальше будет придерживаться антироссийской позиции. Аналитик заявил, что смена Зеленского не изменит ситуацию.
«Я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом», — заключил Александр Меркурис.
ВС РФ успешно продвигаются в промышленной зоне восточной части Купянска. Завершена зачистка улицы Дзержинского. В ходе операции установлен полный контроль над нефтебазой.