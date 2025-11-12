Премьера Британии Стармера могут попытаться сместить его однопартийцы

Предполагается, что глава ведомства может объявить о повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета, чем будут недовольны избиратели. Источники отмечают, что в число возможных конкурентов Стармера на посту лидера партии и премьер-министра входят глава МИД Британии Шабана Махмуд и министр здравоохранения и социальных дел Уэс Стритинг.