Премьера Британии Стармера могут попытаться сместить его однопартийцы

Возможными конкурентами Стармера на посту лидера Лейбористской партии называются Шабана Махмуд и Уэс Стритинг.

Источник: Аргументы и факты

Однопартийцы британского премьер-министра Кира Стармера по Лейбористской партии в декабре могут попытаться сместить его с поста лидера этой политической силы, которая является правящей в королевстве, сообщила вещательная корпорация «Би-би-си» со ссылкой на свои источники.

Собеседники журналистов утверждают, что процесс против Стармера может стартовать через две недели после оглашения бюджетного послания министром финансов страны Рейчел Ривс. Она выступит в британском парламенте 26 ноября.

Предполагается, что глава ведомства может объявить о повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета, чем будут недовольны избиратели. Источники отмечают, что в число возможных конкурентов Стармера на посту лидера партии и премьер-министра входят глава МИД Британии Шабана Махмуд и министр здравоохранения и социальных дел Уэс Стритинг.

Критики руководителя правительства утверждают, что его канцелярия перешла «в глухую оборону» из-за опасений того, что политика попытаются сместить. Источники также подчёркивают, что это не поможет кабмину справится со сложившейся ситуацией.

Напомним, 8 ноября в британском городе Эденбридж жители сожгли 11-метровое чучело Кира Стармера. В мероприятии участвовали тысячи человек. Оно было посвящено ночи Гая Фокса. В эту даты британцы сжигают чучела заговорщиков, отмечая провал «Порохового заговора католиков», в рамках которого планировалось взорвать здание английского парламента.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
