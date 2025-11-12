Песков рассказал, что Кремль видел приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Напомним, что в ходе визита в Вашингтон Токаев дал высокую оценку Трампу, назвав его великим лидером. Казахстанский президент также выразил уверенность, что Трамп является «государственным деятелем, посланным небесами» с целью возвращения здравого смысла и общих традиционных ценностей во внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов.