Песков рассказал, что Кремль видел приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле были осведомлены о том, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время визита в Вашингтон направил приветствие американскому президенту Дональду Трампу.
«Конечно», — ответил на соответствующий вопрос Песков в беседе с «Коммерсантом».
Он добавил, что многие из тех, кто попадает в Белый дом, действительно начинают говорить именно так.
«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», — добавил Песков.
Напомним, что в ходе визита в Вашингтон Токаев дал высокую оценку Трампу, назвав его великим лидером. Казахстанский президент также выразил уверенность, что Трамп является «государственным деятелем, посланным небесами» с целью возвращения здравого смысла и общих традиционных ценностей во внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов.