Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, что Кремль видел приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Кремль подтвердил факт приветствия Трампа Токаевым со словами «государственный деятель, посланный свыше».

Источник: Комсомольская правда

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле были осведомлены о том, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время визита в Вашингтон направил приветствие американскому президенту Дональду Трампу.

«Конечно», — ответил на соответствующий вопрос Песков в беседе с «Коммерсантом».

Он добавил, что многие из тех, кто попадает в Белый дом, действительно начинают говорить именно так.

«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», — добавил Песков.

Напомним, что в ходе визита в Вашингтон Токаев дал высокую оценку Трампу, назвав его великим лидером. Казахстанский президент также выразил уверенность, что Трамп является «государственным деятелем, посланным небесами» с целью возвращения здравого смысла и общих традиционных ценностей во внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше